Un violento aluvión arrasó con vehículos y provocó graves inundaciones en Santiago de Chile

Un fuerte temporal desató el caos en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. En la comuna de Las Condes, una corriente de agua y barro irrumpió con violencia, desbordó un canal y arrastró automóviles, autobuses y árboles a su paso. Los habitantes del lugar capturaron el fenómeno con sus teléfonos celulares y expusieron la magnitud del desastre a través de las redes sociales.

El punto más crítico se localizó sobre la calle General Blanche. Según un comunicado oficial de Carabineros, esta arteria recibió un “gran torrente de agua” a causa del colapso de un cauce ubicado sobre Francisco Bulnes Correa. Al respecto, la fuerza de seguridad detalló el recorrido del desborde y advirtió que “el caudal baja por calle General Blanche al poniente”.

El director de la Región Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención del Desastre, Miguel Muñoz, explicó que las precipitaciones intensas perjudicaron de manera directa a la zona mencionada, además de las vías Quebrada Onda y Avenida de la Plaza Sur. Sobre la situación, el funcionario alertó a la población con un mensaje claro. “Esto afectó la activación de quebradas en la comuna. Recuerden, hacer caso a la autoridad. Si hay alguna iniciativa o hay una información a través de los medios de hacer evacuaciones, hacer caso”, manifestó.

Frente a la emergencia, la Municipalidad solicitó a los ciudadanos no transitar por los tramos correspondientes a Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo, General Blanche y Quebrada Honda. A través de sus perfiles virtuales, las autoridades comunales publicaron un pedido fundamental para agilizar el operativo. “Por favor, evitar dirigirse hacia el sector de San Carlos de Apoquindo. Necesitamos mantener las vías despejadas para permitir el ingreso y desplazamiento de los vehículos de emergencia y equipos de trabajo”, indicaron.

El presidente chileno, José Antonio Kast, también se pronunció en la plataforma X para brindar detalles sobre las acciones gubernamentales ante este fenómeno de “activación muy rápida con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”.

Para concluir su descargo, el mandatario precisó el despliegue inmediato de su gabinete y su contacto directo con los responsables de la región. “Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna”, señaló el jefe de Estado.