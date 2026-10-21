Una falla de Google Cloud afectó a bancos

Una falla eléctrica en la infraestructura de Google Cloud en Londres provocó este martes una interrupción de servicios digitales que afectó a bancos, empresas y organismos públicos de distintos países europeos. El incidente generó dificultades para acceder a cuentas bancarias, realizar pagos con tarjetas, retirar dinero de cajeros automáticos y utilizar diversas plataformas en línea.

Los problemas comenzaron poco después de las 7 de la mañana y tuvieron su origen en la región europe-west2, donde Google opera una red de centros de datos que brinda servicios a empresas y organizaciones de Europa.

“Varios servicios de Google Cloud están experimentando errores frecuentes y fallos intermitentes en la red en la región europe-west2”, informó la compañía estadounidense, que atribuyó el incidente a un problema en el suministro eléctrico de su infraestructura.

Tras varias horas de trabajos técnicos, Google comunicó que sus equipos de ingeniería habían logrado restablecer completamente la disponibilidad de los servicios afectados.

PAGOS INTERRUMPIDOS

Entre las entidades financieras alcanzadas por la falla estuvieron Revolut, HSBC, Lloyds Bank y Halifax. También se reportaron inconvenientes en Barclays e ING Alemania, según registros de la plataforma Downdetector.

Revolut fue una de las compañías que informó mayores dificultades. Sus clientes experimentaron problemas para realizar pagos con tarjetas, retirar efectivo de cajeros automáticos, cambiar divisas y operar con acciones. También se registraron interrupciones en su aplicación, sitio web y servicio de atención automatizada.

“Actualmente estamos experimentando un incidente que afecta a este servicio. Nuestro equipo está investigando y trabajando en una solución”, comunicó la entidad durante la interrupción. El banco digital aclaró que el dinero y los datos personales de sus clientes permanecieron seguros.