Una isla se niega a desaparecer por sus vistas millonarias

Los habitantes de una pequeña isla de Fiyi enfrentan una amenaza cada vez mayor: el avance del océano sobre sus viviendas. Sin embargo, muchos se resisten a abandonar el lugar porque aseguran que sus paisajes tienen un valor imposible de reemplazar.

Serua es una diminuta isla del Pacífico rodeada de arrecifes, peces y palmeras. Sus dos colinas ofrecen vistas del mar que los residentes describen como un espectáculo de “100 millones de dólares”.

El problema es que las olas ya atraviesan las defensas costeras y llegan hasta las casas. Algunas viviendas tuvieron que ser trasladadas después de que el mar erosionara el terreno sobre el que estaban construidas.

Avenai Ranuku, uno de los habitantes, recuerda especialmente el paso del ciclón Winston, de categoría 5. Durante aquella tormenta, toda la población debió refugiarse en la colina más alta mientras el agua arrancaba techos.

Pese al peligro, la mayoría de los vecinos prefiere reforzar las construcciones antes que mudarse. Para ellos, Serua representa mucho más que un lugar para vivir: allí están sus familias, sus tradiciones y su historia.

Un estudio realizado en 2025 determinó que casi el 20% de las viviendas se encuentra en condiciones críticas y que solamente tres podrían resistir adecuadamente un ciclón.

Por eso, los residentes comenzaron a elevar casas sobre pilares y mejorar las estructuras. También buscan reforzar el acceso a la isla, que durante la marea baja puede recorrerse caminando unos 750 metros desde tierra firme.

“Amamos esta isla. Aire fresco, salir a pescar todos los días”, explicó Ranuku. Y resumió la decisión de sus vecinos con una pregunta: “¿Por qué vamos a querer irnos? Tenemos vistas de 100 millones de dólares”.