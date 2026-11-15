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El Mundo

Una maratonista presentó una receta de una clínica que no existía

Por Redacción

La atleta etíope Ruti Aga, ganadora del Maratón de Tokio en 2019, fue suspendida durante seis años por dopaje después de presentar una receta médica que resultó ser falsa. Los investigadores descubrieron que la clínica mencionada en el documento ni siquiera existía.

La corredora, de 32 años, había dado positivo por metilprednisolona, una sustancia prohibida, después de ganar una competencia de medio maratón disputada en China durante marzo.

Para justificar el resultado, Aga explicó que un médico de Etiopía le había administrado el medicamento como tratamiento para un dolor de rodilla.

Sin embargo, la Unidad de Integridad del Atletismo investigó la documentación y encontró dos irregularidades: el establecimiento médico indicado era inexistente y quien había firmado la supuesta receta era un familiar de la deportista.

Los investigadores también comprobaron que esa persona no figuraba registrada como profesional médico, por lo que consideraron que la atleta había intentado manipular el procedimiento antidopaje.

Después de recibir las acusaciones, Aga no presentó una respuesta formal. Por ese motivo, la sanción fue aplicada sin necesidad de realizar una audiencia.

La suspensión comprende dos años por el uso de la sustancia prohibida y otros cuatro por la manipulación del proceso de investigación.

La decisión afecta la carrera de una deportista que, además de triunfar en Tokio, había conseguido subir al podio en los prestigiosos maratones de Berlín y Nueva York.

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