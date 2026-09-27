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El Mundo

Una melena de 2,70 metros que ya es récord mundial

Por Redacción

Dejar crecer el cabello durante años puede parecer una prueba de paciencia, pero para Renu Dhariyal se convirtió en un récord mundial. La creadora de contenido sobre belleza fue reconocida por Guinness World Records como la mujer con el cabello más largo del mundo, luego de que su melena alcanzara los 2,70 metros. Dhariyal no se corta el pelo desde 2015 y vincula su decisión con una tradición de la India, donde el cabello largo es considerado un símbolo de belleza. Con su nueva marca, desplazó del primer puesto a la ucraniana Aliia Nasyrova, cuya cabellera medía 2,56 metros. Llegar a semejante longitud requiere varias horas de lavado, desenredado y cuidado. Dhariyal evita productos químicos y prepara sus propios aceites y champús caseros, cuyos secretos comparte en YouTube. Aunque ahora tiene la melena femenina más larga del mundo, todavía está lejos del récord absoluto. La china Xie Qiuping conserva esa marca: en 2004, su cabello alcanzó los extraordinarios 5,51 metros. Para muchas personas, el pelo hasta los hombros ya puede ser difícil de manejar; Dhariyal llevó la expresión “pelo largo” a otra dimensión. Su rutina muestra que la paciencia puede convertirse en récord mundial.

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