Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Crisis habitacional

Una multitud en Madrid por el desalojo de una anciana

El centro de Madrid copado por manifestantes contra Sánchez/AFP

Por Redacción

Miles de personas marcharon ayer en las calles de Madrid para protestar contra el desalojo de una mujer de 87 años del inmueble en el que había vivido casi toda su vida, y reclamar una mayor protección para los inquilinos.

Las imágenes de Maricarmen Abascal siendo sacada en camilla de su piso en Madrid el miércoles, después de que la policía derribara la puerta, han vuelto a situar en el centro del debate la crisis de la vivienda en España, a poco más de un año de las elecciones generales previstas para 2027.

Los manifestantes corearon consignas y portaron pancartas en las que exigían medidas para frenar el aumento de los costos de la vivienda y dificultar los desalojos, mientras recorrían el centro.

“Tú podrías ser la próxima Maricarmen”, se leía en una de las pancartas.

Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, pidió a los ciudadanos que se sumen a la lucha en un mensaje de vídeo difundido en internet pocas horas antes de la protesta.

“Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas”, afirmó en un hospital, donde permanece ingresada por agotamiento desde su desahucio.

“Quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio”, añadió en el vídeo, difundido por el principal sindicato de inquilinos del país.

Según ese sindicato, Abascal se vio obligada a abandonar el apartamento donde había vivido durante 70 años después de que una empresa inmobiliaria adquiriera el inmueble y aumentara el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.

Promesa incumplida

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien el año pasado prometió convertir la vivienda en una prioridad de su Ejecutivo, afronta una presión creciente para actuar.

Desde el desahucio de Abascal se han sucedido las protestas en distintas ciudades del país.

Está previsto que el Gobierno apruebe en su próxima reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas bautizado como “decreto Maricarmen”, que incluiría la renovación automática de los contratos de alquiler y nuevas restricciones a los desalojos.

Sin embargo, no está claro que el paquete obtenga el respaldo del Parlamento, donde el Ejecutivo de Sánchez carece de mayoría.

Un proyecto de ley similar fue rechazado a principios de este año, aunque el caso de Abascal ha incrementado la presión sobre los partidos políticos para que actúen.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?