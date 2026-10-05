Una PC mini que se asemeja a una “estación de trabajo”

La Minisforum MS-02 Ultra lleva el concepto de mini PC hacia el terreno de las estaciones de trabajo. En apenas 4,8 litros de volumen, combina un procesador Intel Core Ultra 9 285HX de 24 núcleos, una amplia capacidad de expansión, almacenamiento NVMe y conexiones de red que alcanzan los 25 GbE.

El equipo mide aproximadamente 222 x 225 x 97 milímetros, pesa 3,45 kilos y utiliza una fuente de alimentación interna de 350 W. Su chasis permite extraer la estructura interna para acceder a memoria, almacenamiento y ranuras de expansión, una característica poco habitual entre las computadoras compactas.

El principal responsable de su rendimiento es el Intel Core Ultra 9 285HX, con 8 núcleos de rendimiento y 16 eficientes, 24 hilos, hasta 5,5 GHz y 36 MB de caché. En las pruebas citadas alcanzó 34.675 puntos en Cinebench R23 multinúcleo y 2.306 en mononúcleo, mientras que en Geekbench 7 registró 22.832 y 2.810 puntos, respectivamente.

La configuración evaluada incorporó 32 GB de memoria DDR5-4800 y un SSD NVMe de 1 TB, pero el margen de crecimiento es considerable: posee cuatro ranuras SO-DIMM y soporta hasta 256 GB de RAM, además de memoria ECC con el Core Ultra 9. También dispone de cuatro espacios M.2 2280 y puede alcanzar hasta 24 TB de almacenamiento.

El SSD probado registró 7.046 MB/s de lectura y 6.474 MB/s de escritura secuencial en CrystalDiskMark. A esto se agrega soporte RAID y la posibilidad de utilizar unidades PCIe 4.0, una combinación orientada a profesionales que necesitan manipular archivos pesados o ejecutar varias máquinas virtuales.

Otro diferencial está en la conectividad. Incluye dos puertos SFP+ de 25 GbE, Ethernet de 10 GbE y 2,5 GbE, además de Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Cada conexión de 25 GbE ofrece teóricamente hasta 25 gigabits por segundo, algo especialmente útil para servidores, sistemas NAS, edición de video sobre almacenamiento en red y laboratorios de virtualización.

También ofrece dos USB4 v2 de 80 Gbps, otro USB4 de 40 Gbps, cuatro USB-A de 10 Gbps, HDMI 2.1 FRL y salida de audio. La cantidad de conexiones reduce la necesidad de recurrir a hubs externos.

La MS-02 Ultra utiliza de fábrica los gráficos integrados Intel, suficientes para multimedia y videojuegos con ajustes moderados. En las pruebas citadas, GTA V llegó a 76 fps en 1080p, mientras que Shadow of the Tomb Raider alcanzó 41 fps con calidad baja y XeSS equilibrado.