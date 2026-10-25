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Una perrita se perdió en Yellowstone y lleva un mes burlando a sus rescatistas

Por Redacción

Una pequeña perrita llamada Luna se convirtió en una inesperada protagonista del Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos. Desde hace aproximadamente un mes recorre sus caminos, entra en alojamientos y atraviesa intersecciones sin que nadie consiga atraparla.

Luna es una Jack Russell terrier de 10 años que llegó desde California junto a su familia. Sus dueños la habían dejado en una cabaña mientras salían a recorrer el parque, pero un empleado de limpieza abrió accidentalmente la puerta y el animal escapó.

El personal intentó perseguirla durante más de dos horas, aunque no consiguió alcanzarla. Cuando sus propietarios regresaron, descubrieron que su mascota había desaparecido en uno de los parques naturales más extensos del país.

Al principio, algunas personas les advirtieron que probablemente había muerto o había sido atacada por un coyote. Sin embargo, días después comenzaron a llegar noticias de nuevos avistamientos.

Lo más sorprendente es que Luna parece estar siguiendo los pasos de su familia. Según la voluntaria Katie Boucher, la perrita ha ingresado en restaurantes y alojamientos que sus dueños habían visitado antes de perderla.

Los turistas intentan llamarla por su nombre y acercarse, pero la reacción suele ser contraproducente: Luna sale corriendo y se interna todavía más en el parque.

Los rescatistas instalaron una trampa que utiliza el olor de su familia para atraerla. Evitaron colocar comida porque podría llamar la atención de osos y otros animales salvajes.

Con el invierno cada vez más cerca, la preocupación aumenta. Los voluntarios esperan encontrarla antes de que las nevadas compliquen las tareas de búsqueda. Mientras tanto, Luna continúa su particular aventura por Yellowstone.

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