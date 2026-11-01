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El Mundo

Una visita a una casa histórica terminó en tragedia

Por Redacción

Una de las casas más famosas de la arquitectura estadounidense permanece cerrada después de un accidente ocurrido durante una visita turística. Un fragmento del techo se desprendió por los fuertes vientos y provocó la muerte de un visitante brasileño de 55 años.

El episodio ocurrió en Taliesin West, la residencia que el reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright construyó en 1937 en el desierto de Arizona, cerca de la ciudad de Scottsdale.

La víctima fue identificada como Rogério Renato Mateucci, quien recibió un golpe en la cabeza cuando recorría el complejo. Según los testigos, murió en el lugar.

Ese día, las ráfagas de viento alcanzaron los 61 kilómetros por hora en el aeropuerto cercano. Las autoridades investigan cómo se desprendió la estructura y las circunstancias del accidente.

Taliesin West es considerada una de las obras más importantes de Wright. Sus techos bajos y paredes de piedra fueron diseñados para integrarse con el paisaje desértico que rodea la propiedad.

El complejo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, fue residencia de invierno del arquitecto y también funcionó como espacio de experimentación para sus estudiantes. Actualmente recibe hasta 100.000 visitantes por año.

Mateucci era rector de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Brasil, y había viajado a Estados Unidos para participar de un programa académico en la Universidad Estatal de Arizona.

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