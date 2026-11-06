Versiones sobre un viaje de Peña a la Argentina

El gobierno de Javier Milei negó que Santiago Peña se encuentre en la Argentina, luego de que en Paraguay circularan versiones sobre un posible traslado del mandatario renunciante. Los trascendidos cobraron fuerza después de que el vocero de la Presidencia paraguaya, Guillermo Grance, admitiera desconocer su paradero, en medio de la crisis política desatada por el colapso del Ueno Bank.

“No tenemos ningún registro de que esté en la Argentina”, señalaron fuentes de la Casa Rosada. La desmentida también alcanzó a las versiones que ubicaban a Peña en Mendoza: desde Seguridad, Gendarmería y Migraciones aseguraron que no tenían constancia de su ingreso al país.

La incertidumbre se instaló después de que Peña comunicara su decisión de renunciar mediante un video y encomendara al ministro del Interior, Enrique Riera, la entrega del documento formal ante el Parlamento. Consultado por periodistas sobre la ubicación del mandatario, Grance manifestó en el grupo de WhatsApp de la Presidencia que la desconocía, según informó el diario paraguayo ABC.

El episodio se produjo mientras el Congreso analizaba la dimisión y avanzaba un proceso de juicio político (ver aparte), en paralelo con una nueva investigación penal ordenada por la Fiscalía General del Estado por el caso Ueno Bank.

Las versiones sobre un eventual viaje a la Argentina llegaron al Congreso paraguayo. La diputada opositora Johana Ortega, del Partido País Solidario, pidió que se aclarara si Peña había abandonado el territorio nacional.

“Mientras nosotros debatimos, en medios se está afirmando que el presidente Santiago Peña ya pisó suelo argentino”, expresó durante la sesión. “Quiero esa aclaración”, reclamó.

También la exsenadora Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, se refirió a la posibilidad de que el mandatario buscara refugio en la Argentina.

En declaraciones a Radio Con Vos, sostuvo que habían circulado trascendidos sobre conversaciones con Milei, aunque ella misma los calificó como rumores.

González afirmó, además, que tenía información sobre presuntos contactos con Brasil y la Argentina y sobre una eventual imputación y orden de detención. Sin embargo, aclaró que, al momento de sus declaraciones, esas medidas todavía no se habían dispuesto.

Y que Peña no tenía restricciones para salir del país. Ninguna de esas supuestas gestiones fue confirmada en el material difundido.

En la Argentina, el diputado socialista Esteban Paulón se hizo eco de las versiones y cuestionó al oficialismo a través de las redes sociales. Desde la Casa Rosada insistieron en que no contaban con registros de la presencia de Peña en territorio nacional.