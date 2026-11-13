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VIDEO | El Papa León se emocionó hasta las lágrimas y rompió en llanto con "Alma misionera" en Perú

El Pontífice no pudo contenerse durante una vigilia de oración que reunió a más de 50.000 jóvenes. La escena recordó uno de los momentos más conmovedores de su reciente visita a la Argentina

Por Redacción

El papa León XIV protagonizó otro momento de profunda emoción durante su gira apostólica por Perú, cuando rompió en llanto al escuchar a miles de jóvenes entonar “Alma Misionera”, uno de los himnos católicos más populares de América Latina. La escena ocurrió durante una multitudinaria Vigilia de Oración, que reunió a más de 50.000 personas, y recordó lo vivido días atrás durante su histórica visita a la Argentina.

Las imágenes de la transmisión oficial del Vaticano captaron el instante en el que el Pontífice escuchaba a la multitud cantar y se llevaba una mano al rostro para secarse las lágrimas. El gesto de León XIV rápidamente se viralizó y volvió a mostrar la sensibilidad del Papa ante las expresiones de fe de los fieles.

El episodio tuvo un antecedente reciente en Buenos Aires. El pasado lunes, durante el encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el Papa también se había emocionado al compartir un momento de oración y canto con miles de personas. Aquella vigilia se convirtió en uno de los momentos más destacados de su paso por el país.

Una canción con sello argentino

Detrás de “Alma Misionera” también hay una historia argentina. El reconocido canto religioso fue compuesto en 1981 por Mónica de la Canal, autora y música oriunda de Chascomús.

Con el paso de los años, la canción se convirtió en uno de los himnos más representativos de la música católica latinoamericana y trascendió fronteras, hasta convertirse en parte del repertorio habitual de encuentros y celebraciones religiosas.

Así, a miles de kilómetros de la Argentina, León XIV volvió a emocionarse con una canción nacida en el país, en una escena que conectó su reciente paso por Buenos Aires con su recorrido pastoral por Perú.

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