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Temporal y graves complicaciones

VIDEO | Inundaciones en Barcelona por las lluvias torrenciales

Las precipitaciones intensas castigan el área metropolitana y las autoridades extreman las medidas de seguridad

Por Redacción

Una serie de lluvias torrenciales azotó con fuerza a Barcelona y su área metropolitana, provocando inundaciones, crecidas de ríos, demoras en el transporte público y cancelaciones de vuelos. Uno de los momentos más críticos se vivió en la localidad de Gavà, donde los servicios de emergencia debieron rescatar a dos personas que habían quedado atrapadas en un automóvil que estaba siendo arrastrado por la corriente.

A pesar de la magnitud del temporal y de los múltiples incidentes registrados, no se reportaron daños personales. El teléfono de emergencias 112 recibió un total de 171 llamadas vinculadas a 139 episodios por precipitaciones intensas, concentrándose el 84% de los avisos en la demarcación de Barcelona.

Ante el elevado riesgo de anegamientos, Protección Civil de la Generalitat de Cataluña activó los protocolos de seguridad y envió un mensaje de alerta masiva a los teléfonos celulares mediante el sistema Es-Alert en las comarcas de Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat. En la notificación, las autoridades instaron a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios, no salir al exterior, abstenerse de utilizar el automóvil y no ingresar ni permanecer en zonas subterráneas o sótanos.

El temporal afectó de manera directa la conectividad aérea y terrestre de la región. En el Aeropuerto de Barcelona-El Prat se registraron decenas de retrasos y cancelaciones de vuelos debido a la acumulación de agua y las condiciones meteorológicas adversas. Por su parte, en la red de subterráneos, el ingreso masivo de agua obligó a interrumpir el servicio de la línea L5 en el tramo comprendido entre Cornellà Centre y Hospital Clínic, además de afectar el funcionamiento de andenes y estaciones en otras líneas.

Las intensas precipitaciones también dispararon los caudales de los ríos provinciales, llevando al río Anoia a superar el umbral de peligro a la altura de Sant Sadurní d’Anoia. En tanto, el Servicio Catalán de Tráfico solicitó máxima precaución a los conductores ante los diversos inconvenientes reportados en distintos tramos de las rutas.

Hacia el mediodía, las condiciones meteorológicas comenzaron a estabilizarse. En respuesta a esta mejora paulatina, las autoridades decidieron desactivar el aviso rojo por riesgo importante, rebajándolo a nivel naranja, con previsiones de que continúe disminuyendo el alerta durante el transcurso de la tarde.

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