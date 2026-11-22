Las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro”, jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva y uno de los diez prófugos más buscados por el FBI. El operativo, realizado en el municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa, dejó once muertos y desató una reacción del crimen organizado que se extendió durante horas.

La Secretaría de Defensa de México informó el sábado que cuatro militares murieron durante el despliegue. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que un grupo armado intentó impedir la captura y que siete de sus integrantes murieron en el enfrentamiento. Según las autoridades mexicanas, la detención se concretó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos y la colaboración de dos cabecillas de la propia organización.

Disparos en pleno partido

Las balaceras, los bloqueos y los incendios se extendieron por los accesos y las principales avenidas de Guasave, una ciudad de más de 77.000 habitantes cercana a la costa del Pacífico. Al menos seis comercios y decenas de vehículos quedaron calcinados.

Los disparos interrumpieron un partido profesional de béisbol que terminó suspendido. “¡Agáchense, agáchense!”, se oía desde las tribunas. Vecinos buscaron refugio en comercios, escuelas y gimnasios. “Me tiré al piso, pegadito a la cama, estaba solo”, contó un hombre de más de 70 años que vive cerca del lugar del enfrentamiento y pidió mantener su nombre en reserva por seguridad.

También se reportaron bloqueos en las afueras de Culiacán, la capital de Sinaloa, donde fueron desplegados cientos de militares.

Un aliado de los Mayo

Meza era aliado de los Mayo, la facción del cartel de Sinaloa que disputa el control de la organización con los Chapitos. La pugna se profundizó tras la caída de los dos cofundadores del cartel, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, ambos presos en Estados Unidos.

México buscaba a Meza por delincuencia organizada y Estados Unidos había pedido su extradición por cargos de narcotráfico. Según la ficha del FBI, está acusado de traficar al menos una tonelada de drogas, entre ellas metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana. El sitio especializado InSight Crime lo describe como un jefe regional de bajo perfil, con presencia en dos municipios de Sinaloa y conexiones en la ruta del Pacífico.

García Harfuch atribuyó la captura a los trabajos de inteligencia y a la cooperación bilateral con Estados Unidos. Terry Cole, jefe de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), calificó la detención como una “victoria significativa” y acusó a la organización de los Beltrán Leyva de alimentar la violencia en México y traficar drogas, entre ellas fentanilo, hacia Estados Unidos.