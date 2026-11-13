Wall Street cerró en rojo bajo el golpe de Nvidia, que llegó a caer un 14%

Wall Street cerró ayer en rojo, en una jornada marcada por la renuncia de Jensen Huang al frente de Nvidia y una nueva suba del petróleo. Los índices recuperaron parte de las pérdidas iniciales, aunque persistió la incertidumbre por el gigante de los chips y las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre, el Dow Jones perdió 0,36%. El S&P 500 cedió 0,35%, y el Nasdaq bajó 0,39%. Tras caídas más pronunciadas al comienzo, los índices moderaron el retroceso.

El foco estuvo puesto en Nvidia, una de las compañías de mayor peso en Wall Street y gran beneficiaria del auge de la inteligencia artificial. Sus acciones llegaron a desplomarse cerca de 14% al comienzo de la jornada, después de conocerse la renuncia de Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración. El cofundador dejó sus cargos con efecto inmediato, en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales y una investigación sobre sus vínculos con una empresaria sospechada por Estados Unidos de espionaje para China.

La compañía designó como CEO interina a su directora financiera, Colette Kress, mientras el directorio busca un sucesor permanente. La noticia generó inquietud por una firma central para el mercado tecnológico: sus procesadores permiten entrenar y operar modelos de IA y abastecen a grandes proveedores de servicios en la nube.

En cuatro años, Nvidia ganó 1.722%, frente al 109% del S&P 500; desde su récord del mes pasado, acumulaba una baja del 27%.

NVIDIA CAYÓ CERCA DEL 6%

Sin embargo, la reacción bursátil mostró que los inversores no interpretan necesariamente la salida de Huang como una amenaza inmediata para el negocio. Nvidia terminó la sesión con una caída de 5,8%, muy por debajo del derrumbe inicial. La empresa conserva una posición dominante y vende chips a buen ritmo, aunque deberá demostrar que puede sostener su estrategia sin el ejecutivo que condujo su expansión durante más de tres décadas.

La caída también dejó movimientos dispares entre sus competidores. Advanced Micro Devices (AMD) avanzó 5,86% y Broadcom ganó 5,54%, mientras Qualcomm subió 0,32%. El fondo iShares Semiconductor ETF cedió 0,26%. También bajaron CoreWeave, cliente que alquila capacidad de cómputo en la nube, y Micron, fabricante de memorias. Los movimientos alimentaron la expectativa de que el negocio de IA se extienda a más compañías.

El otro factor de presión llegó desde el mercado energético. El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 2,55%, hasta 88,74 dólares por barril, mientras el Brent avanzó 1,8%, hasta 94,47 dólares. El repunte se produjo después de que el presidente Donald Trump afirmara que EE UU ya no necesita un acuerdo con Irán para terminar el conflicto. Sus declaraciones reavivaron los temores a cortes del suministro en una guerra que desde febrero causa fuertes fluctuaciones del crudo.

El encarecimiento del petróleo amenaza con alimentar la inflación y complicar el panorama para la Reserva Federal. En ese marco, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años trepó hasta alrededor del 5,1%, frente al 4,98% registrado al cierre del martes. El alza encarece el crédito para el Gobierno, las empresas y los hogares, desde quienes construyen centros de datos hasta quienes buscan una hipoteca.

En otros mercados, el oro cayó 3,04%, hasta 3.879 dólares la onza, y la plata perdió 4,04%, hasta 49,90 dólares. En el exterior, las bolsas europeas tuvieron resultados mixtos, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong retrocedió 1,3%.

La jornada terminó con pérdidas moderadas en Wall Street, pero dejó en evidencia la sensibilidad de los mercados ante dos factores de incertidumbre: la crisis de liderazgo en Nvidia y el encarecimiento del petróleo, en un contexto de tensiones geopolíticas y preocupación por la inflación.