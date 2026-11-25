Wall Street cerró ayer con resultados mixtos, en una jornada marcada por las caídas de las principales compañías vinculadas con la inteligencia artificial (IA). El Nasdaq retrocedió 1,48%, mientras que el S&P 500 perdió 0,5%. En cambio, el Dow Jones de Industriales avanzó 0,85%, en un mercado atravesado por la incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en tecnología y las perspectivas del sector.

La sesión estuvo marcada por el retroceso de Nvidia, cuyas acciones perdieron 5,86% y terminaron en 155,38 dólares, después del extraordinario repunte registrado el lunes.

La fabricante de semiconductores había ganado 31,5% en la rueda anterior, impulsada por la reincorporación de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, luego de su renuncia en medio de un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales y las sospechas de espionaje vinculadas con una ejecutiva china. Sin embargo, el entusiasmo de los inversores se disipó rápidamente y los títulos de la compañía volvieron a caer.

LA SITUACIÓN DE NVIDIA

Pese al retroceso de ayer, las acciones de Nvidia todavía acumulaban una suba de 23,8% respecto del cierre del viernes anterior. No obstante, permanecían 35,1% por debajo de su máximo histórico de cierre, de 239,24 dólares, alcanzado el 6 de octubre.

La marcha de la compañía resulta determinante para el mercado estadounidense por su peso en el negocio de la IA.

Diana Baechle, analista de SimCorp, señaló a CNBC que cualquier novedad relacionada con Nvidia será clave para la trayectoria de Wall Street debido a su enorme influencia sobre los índices.

El retroceso también alcanzó a otras tecnológicas. Micron perdió 10,9%, Advanced Micro Devices cayó 8,86%, Broadcom retrocedió 3,98%, Oracle bajó 3,68% y Alphabet cedió 1,08%.

Otro foco de atención fue Anthropic, la empresa creadora del asistente de inteligencia artificial Claude. Sus acciones perdieron 6,5% y cerraron en 81,91 dólares, por debajo de los 83 dólares por título de su salida a bolsa del jueves anterior.

Los analistas advirtieron que persisten las dudas sobre la gobernanza de Nvidia, la supervisión de su directorio y la magnitud de las inversiones en inteligencia artificial. En ese contexto, los inversores adoptaron una posición más cautelosa ante el temor a una posible burbuja tecnológica y a nuevas jornadas de volatilidad.