La Bolsa de Nueva York terminó ayer con fuertes pérdidas, pese al exitoso estreno bursátil de Anthropic, que despertó una intensa demanda de los inversores. El entusiasmo por la firma creadora del chatbot Claude no alcanzó para revertir la cautela de los mercados, inquietos por la rentabilidad de las enormes inversiones en inteligencia artificial (IA).

El Dow Jones cayó un 2,19%, el Nasdaq retrocedió un 2,25% y el S&P 500 perdió un 2,02%. La jornada había comenzado con expectativas de recuperación por la salida a bolsa de Anthropic, pero las compras iniciales no se extendieron al conjunto del mercado. La mayoría de las acciones terminó bajo presión.

Anthropic, que cotiza en el Nasdaq con el símbolo ANT, abrió a 111,50 dólares por acción, un 34% por encima de los 83 dólares fijados para su oferta pública inicial (OPI). Durante las primeras operaciones superó los 114 dólares y elevó momentáneamente su valoración a unos 2 billones de dólares. Luego perdió parte de esas ganancias y cerró a 97,17 dólares, todavía un 17% por encima del precio de colocación.

La compañía recaudó 81.300 millones de dólares mediante la venta de unos 980 millones de títulos, en la mayor oferta pública inicial registrada hasta ahora. La operación superó el récord que había establecido SpaceX, la firma aeroespacial de Elon Musk, en junio. La demanda llevó a Anthropic a fijar el precio por encima del rango previsto inicialmente, una señal del interés de los fondos por participar en el negocio de la IA.

Fundada en 2021 por Darío Amodei, su hermana Daniela y otros exempleados de OpenAI, la compañía desarrolla modelos de IA y es responsable de Claude, utilizado, entre otras tareas, para programación.

El debut se produjo en un momento delicado para las tecnológicas. Los inversores cuestionan si los ingresos futuros justificarán los enormes desembolsos en centros de datos, chips y capacidad de cómputo.

La empresa informó que sus ingresos alcanzaron los 17.000 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 1.400 millones de igual período del año anterior. Buena parte proviene de clientes que pagan por utilizar sus modelos para programación. Sin embargo, su prospecto advierte que los sistemas más avanzados podrían entrañar riesgos graves si no se desarrollan y utilizan responsablemente.

El debut fue un éxito individual, pero no cambió el ánimo de Wall Street. La acción cerró con una suba contundente, mientras los principales índices reflejaron que la cautela sigue pesando más que el entusiasmo por la IA. El contraste mostró que el interés por una firma no alcanzó, por ahora, para recuperar la confianza del sector tecnológico.