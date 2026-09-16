Wall Street en rojo y el petróleo, por las nubes

Wall Street cerró ayer con pérdidas, presionada por el fuerte avance del petróleo, la suba del rendimiento de los bonos del Tesoro y la expectativa por la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés. El mercado teme que la guerra entre EE UU e Irán se prolongue y genere nuevas presiones inflacionarias. El Dow Jones de Industriales cayó 0,63%, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,45%. El tecnológico Nasdaq fue el más castigado, con una baja de 0,78%.

En paralelo, el petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparó 4,4%, hasta los 105,83 dólares por barril, su mayor precio de cierre desde mayo. El salto estuvo relacionado con informaciones sobre la cancelación de entregas de crudo saudí a clientes europeos previstas para septiembre, debido al cierre de un importante oleoducto atacado con drones procedentes de Irak.

La tensión también se reflejó en el mercado de deuda. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegó al 5%, su nivel más alto desde julio de 2007, mientras que el bono a 30 años alcanzó el 5,4%. Los inversores temen que una guerra prolongada eleve la inflación y obligue a la Fed a mantener una política monetaria más restrictiva. La reunión del banco central concluye hoy miércoles y concentra ahora la atención de los mercados. El sector energético avanzó 2,3%, mientras que bienes no esenciales cayó 1,76%.