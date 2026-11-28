Wall Street cerró con fuertes ganancias, al término de una semana marcada por la volatilidad de las acciones tecnológicas y la incertidumbre en torno al futuro de las inversiones en inteligencia artificial (IA). El repunte estuvo acompañado por avances generalizados en los mercados asiáticos y europeos, aunque los analistas mantienen la cautela respecto de la sostenibilidad de la recuperación.

El Dow Jones subió un 1,18%, hasta los 50.774,94 puntos; el S&P 500 avanzó un 1,60%, hasta las 7.297,65 unidades, mientras que el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, ganó un 2,31%, hasta los 24.129,50 puntos.

Tras permanecer cerrada el jueves por el Día de Acción de Gracias, la Bolsa de Nueva York operó este viernes en un horario reducido, en coincidencia con las celebraciones comerciales del Black Friday, que impulsaron las acciones del gigante del comercio electrónico Amazon un 3,96%.

Sin embargo, las mayores ganancias se registraron entre las compañías vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial. El fabricante de chips Micron avanzó un 7,60%, AMD ganó un 4,56% y SanDisk, uno de los principales actores del sector de las memorias, registró un salto de casi el 16%.

Por su parte, Nvidia, compañía que permanece bajo la lupa por una investigación sobre un posible contrabando de chips, mostró un desempeño más moderado, con una suba del 0,80%.

También se destacó Anthropic, cuyas acciones avanzaron un 10,98%, hasta los 91,88 dólares. La empresa logró cerrar por encima de su precio inicial de cotización, tras sufrir una pronunciada caída luego de su debut bursátil del pasado 19 de noviembre.

Noviembre fue un mes particularmente complejo para las compañías tecnológicas, castigadas por la incertidumbre sobre la rentabilidad de las multimillonarias inversiones en inteligencia artificial, el aumento de los costos de financiamiento y el temor a nuevas restricciones regulatorias.

A ello se sumaron los sobresaltos provocados por la renuncia y posterior reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, que pusieron en evidencia la sensibilidad de los mercados frente a las dificultades que atraviesa uno de los principales protagonistas del auge de la IA.

Pese a la recuperación del viernes, el Nasdaq todavía se encuentra un 12% por debajo de su máximo histórico.

Distintos analistas coincidieron en que las ganancias podrían responder más a una corrección técnica tras las fuertes pérdidas de las últimas semanas que a una mejora de las perspectivas del sector.

“Las dudas sobre el retorno de las inversiones en IA, los costes de financiación y los gastos relacionados con los centros de datos siguen sin respuesta”, advirtió Fawad Razaqzada, analista de Forex.com.

Otros especialistas atribuyeron parte de la recuperación a factores estacionales que históricamente favorecen a los mercados durante las últimas semanas del año.

UNA NUEVA PRUEBA DE FUEGO

La atención de los inversores estará puesta la próxima semana en las comparecencias de Jensen Huang ante la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, previstas para el martes y el jueves, respectivamente.

Los mercados buscarán precisiones sobre el impacto de las restricciones a la exportación de semiconductores y la exposición comercial de Nvidia al mercado chino.

También serán determinantes los resultados trimestrales de Marvell, Salesforce y Snowflake, que ofrecerán nuevas señales sobre el gasto empresarial en inteligencia artificial y la demanda de infraestructura en la nube.

A ello se sumará la publicación de indicadores económicos estadounidenses, especialmente los vinculados al empleo, en un contexto en el que el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años trepó el viernes al 4,93%, frente al 4,85% del miércoles.