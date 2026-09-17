Wall Street se hunde tras la decisión de la Fed

Wall Street cerró ayer en rojo después de que la Reserva Federal (Fed) elevara sus tasas de interés por primera vez en tres años ante la persistencia de la inflación. El Dow Jones cayó un 1,2%, hasta los 51.461 puntos.

El S&P 500 perdió un 0,45%, mientras que el Nasdaq retrocedió un 0,01%. La decisión golpeó a las acciones porque un crédito más caro puede reducir el consumo y la inversión y afectar las ganancias empresariales. Además, los bonos ofrecen mayores rendimientos y pueden atraer fondos que antes iban a la bolsa.

El banco central subió en un cuarto de punto su tasa de referencia, que quedó en un rango de entre 3,75% y 4%, y dejó abierta la posibilidad de otra alza antes de fin de año. La institución señaló que la inflación “permanece elevada” y que la medida permitirá acelerar su regreso al objetivo del 2%.

El rendimiento del Tesoro a diez años llegó al 5%, su nivel más alto desde julio de 2007, mientras que el bono a 30 años alcanzó el 5,35%. El dólar se fortaleció frente al euro.

El oro, que había avanzado 1,6%, cayó tras la decisión y cerró en 4.240 dólares por onza.

El petróleo WTI, que había trepado a 105 dólares, retrocedió a 102 dólares por las tensiones en Medio Oriente y la fortaleza del dólar.