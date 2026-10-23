Wall Street sufrió fuertes caídas por el temor a una “burbuja” de la IA

Wall Street vivió este jueves una jornada de fuertes turbulencias, marcada por el derrumbe de las principales compañías tecnológicas y una creciente desconfianza de los inversores sobre la rentabilidad de las inversiones multimillonarias destinadas al desarrollo de inteligencia artificial (IA). El retroceso, que se extendió a las principales bolsas de Asia y Europa, volvió a instalar una pregunta entre los operadores financieros: ¿hasta qué punto las expectativas sobre esta tecnología justifican las elevadas valuaciones de las empresas que lideran el sector?

El índice Nasdaq Composite, que concentra buena parte de las compañías tecnológicas, se hundió un 2,58% y cerró en 26.008,86 puntos, en su peor sesión desde junio. El S&P 500 retrocedió un 1,19%, hasta las 7.664,77 unidades, mientras que el Dow Jones logró mantenerse prácticamente sin cambios, con una leve suba del 0,03%.

La diferencia entre los indicadores reflejó la magnitud del castigo a las empresas vinculadas con la inteligencia artificial. De hecho, dos de cada tres compañías que integran el S&P 500 terminaron la rueda con ganancias, pero el peso de los gigantes tecnológicos fue suficiente para arrastrar al índice general hacia terreno negativo.

El costo de la IA

El principal factor detrás de las ventas fue la preocupación por el creciente endeudamiento de las compañías que financian la expansión de la inteligencia artificial, especialmente aquellas que destinan enormes recursos a construir centros de datos, desarrollar infraestructura y adquirir procesadores de última generación.

Aunque las inversiones continúan creciendo, los mercados comenzaron a cuestionar cuánto tiempo necesitarán esas empresas para recuperar el dinero comprometido y si los beneficios futuros serán suficientes para justificar sus actuales valuaciones.

“Los inversores son cada vez más escépticos respecto a las perspectivas de rentabilidad de las enormes inversiones” de los gigantes digitales, explicó José Torres, analista de Interactive Brokers.

Uno de los casos más representativos fue Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, cuyas acciones se desplomaron un 7% pese a haber presentado ingresos trimestrales superiores a las previsiones de los analistas.

La compañía informó su primer flujo de caja negativo en más de una década, asociado a sus fuertes desembolsos en inteligencia artificial, y anunció la creación de una nueva clase de acciones sin derecho a voto para obtener financiamiento adicional.

Tesla tampoco logró escapar de las pérdidas. Sus papeles retrocedieron un 3,1%, aunque había comunicado ganancias superiores a las esperadas. La automotriz también anunció una reducción de sus planes de inversión para 2026 y registró ingresos inferiores a los pronósticos del mercado.

Nvidia y los fabricantes de chips

La liquidación de acciones alcanzó especialmente a las compañías dedicadas a la fabricación de semiconductores, uno de los negocios que más se beneficiaron del auge de la inteligencia artificial durante los últimos años.

Nvidia, considerada la empresa de mayor valor bursátil de Wall Street, perdió un 4,4% y se convirtió en uno de los principales factores detrás de la caída del S&P 500.

El golpe más severo lo recibió Lam Research, proveedora de equipos para fabricar semiconductores, que se derrumbó un 11,8% después de presentar previsiones de ganancias ligeramente inferiores a las expectativas. La empresa acumulaba una valorización del 52,4% durante el año, circunstancia que aumentó su vulnerabilidad ante cualquier señal negativa.

CoreWeave, especializada en infraestructura de computación en la nube y fuertemente endeudada para adquirir procesadores de Nvidia, retrocedió un 10,1%.

También registraron pérdidas Amazon, con una caída del 4,47%; Alphabet, matriz de Google, que cedió un 3,15%; y Microsoft, que bajó un 2,23%.

“Los inversionistas están empezando a darse cuenta de que hay algunas lagunas en el discurso sobre la inteligencia artificial”, advirtió Paul Nolte, estratega de mercado de Murphy & Sylvest.

Según el especialista, la elevada participación de las tecnológicas en los principales índices estadounidenses amplifica las consecuencias de cualquier corrección en sus cotizaciones.

El petróleo agregó presión a los mercados

A la incertidumbre tecnológica se sumó un nuevo salto de los precios internacionales del petróleo, impulsado por el temor a una escalada del conflicto en Oriente Medio y las amenazas de Irán.

El barril de Brent, referencia para el mercado internacional, avanzó un 4% y alcanzó los 113,17 dólares, después de tocar su valor más elevado en cinco meses. A comienzos de octubre, el crudo había cotizado por debajo de los 97 dólares.

La suba volvió a encender las alarmas sobre sus posibles consecuencias inflacionarias y el impacto que podría tener sobre los costos de producción y transporte en distintas economías.

El nerviosismo también se reflejó fuera de Estados Unidos. En Asia, el índice Kospi de Corea del Sur cayó un 3,5%, el Hang Seng de Hong Kong perdió un 3% y el Nikkei japonés retrocedió un 2,7%.

En Europa, el CAC 40 francés bajó un 1,4%, afectado tanto por el escenario internacional como por las preocupaciones sobre la deuda pública y las tensiones políticas internas.

Los inversores buscaron refugio en los bonos

Mientras las acciones tecnológicas se desplomaban, los bonos del Tesoro estadounidense recuperaron atractivo como instrumento de refugio frente a la incertidumbre.

El rendimiento de los títulos a diez años descendió hasta aproximadamente el 4,97%, desde el 5,13% registrado al cierre del miércoles. La caída de las tasas refleja un aumento de la demanda de esos instrumentos, cuyos precios se mueven en sentido contrario a sus rendimientos.

Los analistas de Briefing.com atribuyeron ese movimiento a la búsqueda de activos considerados más seguros, la incertidumbre geopolítica y el debilitamiento de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

La reacción se produjo incluso después de conocerse datos favorables del mercado laboral estadounidense, que mostraron menos solicitudes de subsidios por desempleo de las previstas.

En una jornada de movimientos contrapuestos, las acciones del laboratorio Moderna se hundieron un 17,57%, afectadas por informaciones sobre ensayos clínicos de una vacuna experimental contra el cáncer de piel. En cambio, Lockheed Martin avanzó un 7,01% tras conocerse un pedido del Pentágono de al menos 850 aviones de combate F-35 durante los próximos diez años.

El cierre dejó así una señal de advertencia para los mercados internacionales: después de años de entusiasmo por la inteligencia artificial, los inversores comenzaron a exigir resultados concretos que permitan justificar las enormes sumas destinadas a su desarrollo. La combinación de endeudamiento, valuaciones elevadas y tensiones geopolíticas amenaza con prolongar la volatilidad en las próximas ruedas.