Wall Street sufrió su peor caída desde julio

Wall Street cerró este miércoles su peor jornada desde julio, en medio de una creciente preocupación por la aceleración de la inflación en Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a aumentar las tasas de interés. Las principales acciones tecnológicas, especialmente las vinculadas con la inteligencia artificial, encabezaron las pérdidas de una rueda marcada por la volatilidad.

El índice S&P 500 retrocedió 1,1%, en su quinta caída de las últimas seis sesiones desde que alcanzó un máximo histórico. Por su parte, el Nasdaq, que concentra a las principales compañías tecnológicas, perdió 1,9%, mientras que el promedio industrial Dow Jones registró una baja más moderada, del 0,1%.

El deterioro del clima financiero se produjo después de conocerse que la inflación estadounidense alcanzó el 3,7% interanual en septiembre, por encima del 3,4% registrado en agosto y del 3,6% previsto por los analistas. El dato reforzó los temores de que las presiones sobre los precios estén lejos de desaparecer.

LA INFLACIÓN VUELVE A PRESIONAR A LA RESERVA FEDERAL

El repunte inflacionario estuvo impulsado, en parte, por el encarecimiento de los combustibles, en un contexto de tensiones internacionales derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El barril de petróleo Brent avanzó otro 0,4% durante la jornada y llegó a cotizar en 106,06 dólares.

A este escenario se suman las preocupaciones por el creciente endeudamiento de los gobiernos y la persistente fortaleza de la economía estadounidense, factores que complican las perspectivas de una moderación sostenida de los precios.

La reacción también se sintió en el mercado de bonos. El rendimiento de los títulos del Tesoro estadounidense a diez años superó momentáneamente el 5,32%, frente al nivel inferior al 5,17% que registraba antes de la publicación del informe inflacionario. Aunque posteriormente moderó su avance, el movimiento reflejó el nerviosismo de los inversores.

En paralelo, aumentaron las apuestas a una nueva suba de las tasas de interés. Según datos de CME Group, los operadores asignan ahora una probabilidad cercana al 35% de que la Reserva Federal disponga un incremento en su próxima reunión, prevista dentro de dos semanas. Un día antes, esa posibilidad se ubicaba en el 22%.