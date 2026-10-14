Wall Street sufrió su peor caída desde julio por el informe de inflación de Estados Unidos

Wall Street cerró este miércoles su peor jornada desde julio, en medio de una creciente preocupación por la aceleración de la inflación en Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a aumentar las tasas de interés. Las principales acciones tecnológicas, especialmente las vinculadas con la inteligencia artificial, encabezaron las pérdidas de una rueda marcada por la volatilidad.

El índice S&P 500 retrocedió 1,1%, en su quinta caída de las últimas seis sesiones desde que alcanzó un máximo histórico. Por su parte, el Nasdaq, que concentra a las principales compañías tecnológicas, perdió 1,9%, mientras que el promedio industrial Dow Jones registró una baja más moderada, del 0,1%.

El deterioro del clima financiero se produjo después de conocerse que la inflación estadounidense alcanzó el 3,7% interanual en septiembre, por encima del 3,4% registrado en agosto y del 3,6% previsto por los analistas. El dato reforzó los temores de que las presiones sobre los precios estén lejos de desaparecer.

La inflación vuelve a presionar a la Reserva Federal

El repunte inflacionario estuvo impulsado, en parte, por el encarecimiento de los combustibles, en un contexto de tensiones internacionales derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El barril de petróleo Brent avanzó otro 0,4% durante la jornada y llegó a cotizar en 106,06 dólares.

A este escenario se suman las preocupaciones por el creciente endeudamiento de los gobiernos y la persistente fortaleza de la economía estadounidense, factores que complican las perspectivas de una moderación sostenida de los precios.

La reacción también se sintió en el mercado de bonos. El rendimiento de los títulos del Tesoro estadounidense a diez años superó momentáneamente el 5,32%, frente al nivel inferior al 5,17% que registraba antes de la publicación del informe inflacionario. Aunque posteriormente moderó su avance, el movimiento reflejó el nerviosismo de los inversores.

En paralelo, aumentaron las apuestas a una nueva suba de las tasas de interés. Según datos de CME Group, los operadores asignan ahora una probabilidad cercana al 35% de que la Reserva Federal disponga un incremento en su próxima reunión, prevista dentro de dos semanas. Un día antes, esa posibilidad se ubicaba en el 22%.

El economista sénior de Vanguard, Adam Schickling, sostuvo que una mayor sensibilidad de los consumidores frente a los precios y las mejoras de productividad podrían contribuir a desacelerar la inflación, aunque advirtió que el proceso demandará paciencia.

Las empresas de IA, entre las más golpeadas

Las compañías vinculadas con la inteligencia artificial concentraron buena parte de las pérdidas. El aumento de los rendimientos de los bonos y la perspectiva de tasas más elevadas amenazan con encarecer el financiamiento de las enormes inversiones necesarias para desarrollar centros de datos e infraestructura tecnológica.

En ese contexto, Nvidia cayó 3,2%, Broadcom perdió 3,1% y Advanced Micro Devices retrocedió 5,7%, convirtiéndose en algunos de los principales factores de presión sobre el S&P 500.

Las bajas fueron todavía más pronunciadas en otras empresas del sector. CoreWeave, especializada en servicios de computación en la nube para inteligencia artificial, se desplomó 15,5%, en su peor jornada desde febrero. Oracle cedió 8,8%, mientras que GE Vernova, vinculada con el suministro energético para centros de datos, perdió 6,2%.

El impacto también alcanzó a las compañías de menor tamaño, especialmente sensibles al costo del crédito por su dependencia del financiamiento para sostener sus planes de expansión. El índice Russell 2000, que reúne a pequeñas empresas estadounidenses, cayó 1,9%.

Los bancos también sufrieron fuertes pérdidas

La jornada negativa se extendió al sector financiero, donde los resultados empresariales inferiores a las expectativas agravaron el retroceso de las cotizaciones.

Bank of America perdió 4,8% después de presentar ganancias e ingresos por debajo de las previsiones del mercado. A ese desempeño se sumó el anuncio de sanciones por 1.200 millones de dólares impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense por presuntas infracciones a las normas contra el lavado de dinero y al régimen de sanciones.

State Street, por su parte, retrocedió 4,1% luego de informar ingresos trimestrales inferiores a los estimados, aunque sus beneficios superaron ligeramente las proyecciones de los analistas.

El escenario plantea un desafío adicional para las empresas que cotizan en Bolsa: con tasas elevadas y mayores costos de financiamiento, necesitan sostener un crecimiento significativo de sus ganancias para justificar las valuaciones alcanzadas en los últimos meses.

Cómo cerraron los principales mercados

Al finalizar las operaciones, el S&P 500 acumuló una pérdida de 86,51 puntos y se ubicó en 7.718,94 unidades. El Dow Jones cedió 48,62 puntos, hasta los 51.621,48, mientras que el Nasdaq retrocedió 511,51 unidades y terminó en 26.692,87 puntos.

Fuera de Estados Unidos, el comportamiento de los mercados fue dispar. Las principales Bolsas europeas registraron avances moderados, con una suba del 0,7% en Londres, mientras que en Asia predominó la debilidad y Shanghái cerró con una caída del 0,9%.

La combinación de inflación persistente, petróleo elevado y expectativas de mayores tasas de interés vuelve a instalar la incertidumbre entre los inversores, después de varios meses en los que el entusiasmo por la inteligencia artificial había impulsado a Wall Street hacia niveles récord.