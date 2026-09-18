Warren Buffett, a sus 96, dejó la presidencia de Berkshire Hathaway tras más de cinco décadas

El magnate financiero estadounidense Warren Buffett (96) dejó este viernes la presidencia del consejo de administración de Berkshire Hathaway, poniendo fin a una etapa de más de medio siglo al frente del holding que transformó en uno de los mayores conglomerados empresariales del mundo. La decisión fue anunciada por la compañía y tiene efecto inmediato.

A los 96 años, Buffett pasará a ocupar el cargo de presidente emérito y continuará como miembro del consejo de administración, desde donde seguirá aportando su experiencia y perspectiva a la compañía. Su hijo, Howard G. Buffett, fue elegido como nuevo presidente del directorio. Howard integra el consejo de Berkshire Hathaway desde 1993.

La salida de Buffett de la presidencia completa el proceso de sucesión que comenzó con su alejamiento de la dirección ejecutiva. A comienzos de 2026, Greg Abel asumió como CEO de Berkshire Hathaway, después de haber sido durante años uno de los principales ejecutivos y señalado sucesor de Buffett.

En una carta dirigida a los accionistas, Buffett explicó que llegó el momento de completar la transición. También destacó que continuará vinculado al directorio y expresó confianza en el futuro de Berkshire. La compañía, por su parte, señaló que su permanencia como presidente emérito le permitirá seguir ofreciendo su criterio y experiencia en las decisiones del consejo.

Buffett comenzó a construir su vínculo con Berkshire Hathaway en 1965, cuando adquirió el control de una compañía textil que atravesaba dificultades y comenzó a transformarla mediante una estrategia de inversión y adquisición de empresas. Desde entonces, Berkshire se convirtió en un conglomerado con participaciones en numerosos sectores y en una de las compañías más observadas por los mercados financieros.