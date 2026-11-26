WhatsApp comenzó el despliegue mundial de una de las funciones más esperadas por sus usuarios: programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas. La herramienta permite preparar textos, fotos y videos en conversaciones individuales y grupos, sin estar conectado al momento de la entrega.

La novedad fue confirmada por la compañía y llegará de manera gradual durante las próximas semanas. Su disponibilidad dependerá de la cuenta, el dispositivo y la versión de la aplicación. La función había sido probada en las versiones beta de Android e iOS.

Para utilizarla, el usuario debe ingresar al chat, escribir el mensaje o seleccionar el archivo multimedia y mantener presionado el botón de envío. Luego podrá elegir el día y la hora de entrega, con una anticipación mínima de 10 minutos y un máximo de 14 días.

La herramienta busca facilitar situaciones cotidianas, como enviar un saludo de cumpleaños a medianoche, recordar un compromiso o comunicarse con personas que viven en otros husos horarios. Para quien recibe el contenido, no habrá diferencias: aparecerá como un mensaje convencional.

Además, WhatsApp incorporará un espacio para consultar los envíos pendientes y eliminarlos antes de que se concreten. El mensaje llegará incluso si el teléfono del remitente está apagado, sin conexión a internet o sin batería.

La empresa confirmó que los mensajes programados mantendrán el cifrado de extremo a extremo, el sistema de seguridad que protege las comunicaciones personales de la plataforma.

CÓMO PROGRAMAR UN MENSAJE

Hay que abrir un chat individual o grupal, redactar el texto o adjuntar una foto o un video y mantener presionado el botón de envío. Después, se debe seleccionar la opción de programación, establecer la fecha y la hora y confirmar la operación. El contenido quedará pendiente hasta el momento elegido, cuando se enviará automáticamente.

La función estará integrada en WhatsApp, sin aplicaciones externas.