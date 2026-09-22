Xi, junto a los jefes de la IA en la cena en la Casa Blanca

La inteligencia artificial estará entre los temas centrales de la próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, y ocupará un lugar destacado en una cena de Estado en la Casa Blanca. Entre los invitados figuran Jensen Huang, jefe de Nvidia, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

Una funcionaria estadounidense confirmó que ambos fueron invitados al encuentro en honor al presidente chino este jueves. También se prevé la presencia de Jeff Bezos, fundador de Amazon; Elon Musk, jefe de SpaceX y Tesla; Tim Cook, máximo responsable de Apple, y Sundar Pichai, CEO de Google.

La cena se producirá mientras Estados Unidos y China compiten por el liderazgo en inteligencia artificial.

COINCIDENCIAS

Washington considera que las principales empresas tecnológicas estadounidenses no pueden frenar el desarrollo por temor a que Beijing avance y tome la delantera. Huang coincide con esa postura.

En una entrevista con CBS, el ejecutivo de Nvidia sostuvo que hay que avanzar “tan rápido como sea posible”, aunque remarcó que no deben comercializarse productos que no estén listos ni entregar sistemas peligrosos.

La disputa por los chips avanzados añade tensión. Estados Unidos busca limitar las exportaciones hacia China de los semiconductores necesarios para desarrollar sistemas de IA de punta, incluidos los fabricados por Nvidia.

Beijing, considerado durante años rezagado en IA avanzada, está reduciendo rápidamente la distancia con Washington. Esa competencia tecnológica se suma a las tensiones comerciales y estratégicas que atraviesan la relación bilateral.

El encuentro entre Trump y Xi mantiene abierta la posibilidad de algún entendimiento, pero existen pocas expectativas de un acuerdo para desacelerar el desarrollo de la IA o establecer salvaguardias globales. La competencia tecnológica actualmente es estratégica.