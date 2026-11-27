El pequeño lector electrónico Xteink, creado para leer libros y textos digitales, amplió sus funciones gracias a una comunidad de desarrolladores que diseñó aplicaciones para convertirlo en un dispositivo multifunción. Juegos, mapas, relojes, pronósticos meteorológicos y listas de compras son algunas de las herramientas disponibles.

La propuesta aprovecha su pantalla de tinta electrónica, de 3,7 pulgadas en el modelo X3 y de 4,3 en los X4. Esta tecnología mantiene la imagen visible sin consumir batería mientras el contenido no cambia. Su tamaño reducido y su poco peso permiten llevarlo fácilmente o dejarlo sobre una mesa.

Una de las novedades es Ink Apps, una tienda de aplicaciones incorporada inicialmente al X4 Pro mediante una actualización. Incluye juegos como Buscaminas y Sudoku, relojes digitales y listas de compras que pueden permanecer en pantalla sin agotar la batería. La plataforma también permite que usuarios y programadores creen sus propios programas.

ALTERNATIVAS

La comunidad había desarrollado alternativas. CrossPet suma una mascota virtual que se alimenta con la lectura; Ink-boy permite jugar títulos clásicos de Game Boy; Explorink ofrece mapas sin conexión y SolarOS convierte el lector en una pequeña computadora compatible con un teclado inalámbrico.

Las opciones están limitadas por la capacidad del equipo, que no puede ejecutar programas complejos. Su atractivo está en ofrecer herramientas sencillas y consultas rápidas. Xteink tampoco vende libros digitales: cada usuario debe conseguirlos en formatos ePub o PDF.

El X4 Pro cuesta 129 dólares en el mercado internacional, frente a los 340 dólares del Boox Palma 3, que utiliza Android y admite aplicaciones más completas.

Son dos enfoques: ampliar las funciones sin perder la sencillez del lector o convertirlo en un dispositivo más cercano a un teléfono inteligente.