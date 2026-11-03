Ya está en el país la nueva serie de Redmi

Xiaomi presentó oficialmente la nueva Serie Redmi Note 17 en la Argentina, con su llegada a los puntos de venta fijada ya desde la víspera.

Bajo el lema “Energía Max”, la compañía china busca consolidar su presencia en el segmento de gama media y alta del mercado local, apostando fuertemente a la durabilidad de la batería, la velocidad de carga y la resistencia general de los dispositivos.

El gran diferencial de esta generación es el salto en capacidad energética. La serie incorpora baterías de ultra alta densidad que alcanzan hasta 9.210 mAh y soportan carga rápida de hasta 100 W, ofreciendo hasta tres días de autonomía con uso moderado. Además, reforzó el chasis y la estructura externa para otorgar mayor tolerancia a caídas y golpes, manteniendo la certificación contra agua y polvo.

La “nueva familia” llega al país en tres variantes principales: Redmi Note 17 5G con un precio estimado de lanzamiento en $1.049.000. Redmi Note 17 Pro 5G en $1.299.000y está orientado a un público exigente que busca mayor potencia de procesamiento y mejor configuración de cámaras. Y el Redmi Note 17 Pro Max 5G, en un precio estimado de lanzamiento de $1.699.000, equipado con el máximo amperaje de batería, la velocidad de carga más rápida (100 W) y la mejor pantalla del catálogo Note.