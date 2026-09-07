Zelenski anticipa más meses de guerra a pesar de las negociaciones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió que la guerra con Rusia podría prolongarse durante los próximos meses, pese a los nuevos esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz. Lo dijo tras reunirse ayer en Kiev con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

La esperada visita ocurrió después de que Witkoff y Kushner mantuvieran conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú. En ese encuentro, Witkoff aseguró que Rusia y Ucrania deberán hacer “concesiones” y reducir sus diferencias para encontrar una salida al conflicto, iniciado con la invasión rusa de febrero de 2022.

El enviado de Donald Trump calificó su encuentro con Zelenski de “significativo, sustancioso e importante”. El mandatario ucraniano, sin embargo, combinó ese optimismo con una advertencia sobre el futuro inmediato.

“Si la guerra continúa en invierno (boreal), y así es como se ve por el momento”, Ucrania espera mantener el respaldo de Estados Unidos y de sus aliados europeos, señaló. Zelenski destacó además la presencia de representantes de Reino Unido, Francia y Alemania en las conversaciones.

La llegada de los emisarios estuvo acompañada por una pausa temporal de los ataques sobre las capitales. Putin ordenó suspender durante tres días los bombardeos contra Kiev y Ucrania, a su vez, anunció que no atacaría Moscú durante ese período. El alto el fuego, sin embargo, no alcanzó al resto del territorio y los combates siguieron. La noche anterior, Ucrania informó que Rusia lanzó 108 drones y misiles contra su territorio, mientras Moscú aseguró haber neutralizado 258 drones ucranianos. Los ataques dejaron tres civiles heridos en Ucrania y un muerto y una mujer herida en la región rusa de Bélgorod.

Witkoff y Kushner ya habían viajado ocho veces a Moscú desde que asumieron su papel de mediadores, pero esta fue su primera visita a Kiev. Su presencia busca equilibrar las gestiones de Washington, en momentos en que las conversaciones permanecen estancadas y crece la presión para lograr avances.

Trump había prometido durante su campaña que terminaría con la guerra en 24 horas, pero ese objetivo no se concretó. Ahora asegura tener “una idea para la paz”, aunque todavía no se conocen todos los detalles de su propuesta ni si contempla que Ucrania ceda territorios.

Por ahora, las expectativas siguen siendo moderadas. Para Zelenski, el principal desafío es avanzar hacia un acuerdo sin perder el respaldo occidental, mientras las fuerzas de ambos países mantienen los ataques y la presión sobre las poblaciones civiles. El camino hacia la paz sigue abierto, pero incierto.