Zelenski llama a asfixiar los ingresos de Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó ayer a los líderes mundiales a mantener bajo presión los ingresos de Rusia para limitar su capacidad de financiar la guerra, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU. “Los ingresos de Rusia deben seguir siendo un objetivo”, afirmó Zelenski, quien sostuvo que cada operación comercial que aporta dinero a Moscú prolonga el conflicto. Pidió restringir el comercio con Rusia y reclamó que los países nieguen a Vladimir Putin recursos económicos. “Limiten su dinero. Limiten su guerra”, exhortó. El mandatario cuestionó el interés de Moscú en alcanzar una paz definitiva y calificó a Putin como el “Paciente Cero” de la propagación de la guerra.

En contraste, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú está dispuesto a negociar una paz duradera, aunque rechazó una pausa en las hostilidades. Zelenski afirmó que Rusia utilizó 63.000 drones contra Ucrania.