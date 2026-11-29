En medio de las polémicas que causaron en las últimas semanas, Mauro Icardi despertó la atención en las redes sociales después de que diera a conocer el llamativo regalo que le hizo a su pareja Eugenia “La China” Suárez para celebrar los días que llevan juntos.

Este domingo 29 de noviembre, el exjugador del Galatasaray sorprendió a la actriz con un impactante obsequio para conmemorar sus dos años de relación: un gigantesco ramo de 731 rosas rojas, una por cada día de amor que llevan juntos, según explicó en su publicación.

“Buen día, mi hermosa princesa. Feliz aniversario. Te amo. 731 días, 731 rosas”, escribió Icardi junto a varios emojis de corazones y una rosa. Además, etiquetó a la China Suárez y dejó asentada la fecha de la celebración: “29.Nov.2026”.

De acuerdo con el mensaje del futbolista, la pareja celebra dos años de amor, lo que sitúa el inicio de su historia sentimental a fines de noviembre de 2024, antes de que ambos blanquearan públicamente su romance en enero de 2025.

Por otra parte, en la imagen se puede observar a la actriz leyendo atentamente varias hojas escritas a mano, cuyo contenido Icardi optó por mantener en la intimidad.

De esta forma, pese a las controversias mediáticas y al conflicto con Wanda Nara, el delantero volvió a utilizar sus redes sociales para expresar públicamente su amor por la China Suárez y celebrar un nuevo aniversario juntos.