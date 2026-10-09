A 25 años de su salto al cine: Barbie apuesta a la nostalgia y vuelve a las pantallas

Hay películas que quedan asociadas a una época de la vida. Para miles de chicos que crecieron a comienzos de los 2000, “Barbie en el Cascanueces” es una de ellas. El filme que en 2001 llevó por primera vez a la muñeca de Mattel a protagonizar una producción animada de larga duración, cumple 25 años y vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de la estrategia de la compañía.

La celebración no se limita a recordar el pasado. Mattel prepara una nueva versión animada para Netflix y recupera también la película original, en una apuesta por la nostalgia.

El comienzo de una nueva era para Barbie

Cuando “Barbie en el Cascanueces” llegó a las pantallas en 2001, la marca ya era una de las más reconocidas de la industria del juguete, pero todavía no había construido el universo cinematográfico animado que desarrollaría durante los años siguientes.

La película presentó a Barbie como Clara, una joven que se encuentra con un Cascanueces que cobra vida y termina embarcada en una aventura fantástica junto a personajes como el Rey Ratón y el Hada de Azúcar. La historia tomó elementos del clásico ballet de Chaikovski y los convirtió en una aventura pensada para el público familiar.

La producción también representó un desafío tecnológico para la época. Las escenas de ballet incorporaron movimientos capturados de bailarines reales del New York City Ballet, que luego fueron trasladados a la animación. La coreografía estuvo a cargo de Peter Martins y la música, basada en la obra de Chaikovski, fue interpretada por la London Symphony Orchestra.

De esta manera, ese cruce entre fantasía, música clásica y tecnología ayudó a que la película se diferenciara de una simple producción derivada de una marca de juguetes a una cinta de animación que podía competir con otros títulos de la época.

Una película que quedó en la memoria

Con el paso de los años, la incursión de Barbie en el cine se convirtió en el punto de partida de una extensa etapa de películas animadas de la famosa muñeca. Para quienes fueron niños en aquella época, Clara, el Reino de los Dulces y las escenas de ballet quedaron asociados a las fiestas de fin de año y a las primeras experiencias frente a las nuevas tecnologías de animación.

Ahora, ese público creció. Muchos de quienes vieron la película durante su infancia son adultos y forman parte de una generación que convirtió la recuperación de objetos, personajes y producciones de los 90 y los 2000 en una tendencia cultural.

Mattel entendió ese fenómeno y decidió convertir el aniversario en una celebración mucho más amplia: la película original de 2001 volvió a estar disponible en Netflix, pero el verdadero acontecimiento llegará en noviembre, cuando la plataforma de la N gigante estrene un nuevo especial animado de 45 minutos inspirado en el clásico.

La producción conservará el espíritu de la historia original, aunque incorporará una nueva mirada y personajes de la versión contemporánea de Barbie.

La nostalgia también llega a las muñecas

El aniversario de la manquen rosa también se trasladó al mundo físico. Mattel lanzó productos inspirados en la película, entre ellos una muñeca especial por los 25 años basada en la imagen de Clara del filme original, con vestuario de bailarina, corona y accesorios.

La propuesta funciona así en dos sentidos: permite que los adultos recuperen un objeto vinculado con su infancia y, al mismo tiempo, presenta el universo de “Barbie en el Cascanueces” a quienes lo conocen por primera vez.