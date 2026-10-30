Mauro Icardi viene atravesando varios meses de incertidumbre en el plano futbolístico, ya que se encuentra sin club desde el 30 de junio cuando venció su contrato con Galatasaray. En ese marco, dialogó con un medio italiano sobre cómo las cuestiones extrafutbolísticas vinculadas a sus relaciones con Wanda Nara y la China Suárez influyeron en su rendimiento.

“Es un buen momento. El divorcio en Italia cerró un capítulo importante y hoy miro hacia adelante con serenidad. Con Eugenia comparto amor y complicidad. Tengo la tranquilidad de poder ser yo mismo. Además, claro, una foto no cuenta toda la vida. Hay cosas que guardo en mi corazón. Pero la felicidad que ven es real”, expresó sobre su vínculo sentimental con la actriz.

En ese marco, el exjugador del Inter apuntó contra la prensa por el trato que recibió a lo largo de su carrera. “A menudo me han descrito más como un personaje que como un futbolista. Quienes han trabajado conmigo saben cómo entreno, cómo me relaciono con el equipo y cuánto me importa ganar. A quienes piensan que ya no tengo nada que aportar, les digo que estoy deseando demostrarlo en el campo”, auguró.

Asimismo, Icardi se refirió también a las razones que llevaron a que todavía esté sin jugar desde que expiró su contrato en Turquía: “He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto con el que no estuviera totalmente comprometido. Crecí en Italia como persona y como futbolista. Me gustaría volver con un proyecto que me apasione y la oportunidad de construir algo importante”.

Finalmente, el delantero señaló que desea volver a jugar en el Inter, donde construyó gran parte de su carrera e incluso fue capitán por varias temporadas. “El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera. Pero un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común. Todavía tengo mucho que ofrecer: si regreso a un club, lo hago para ser útil y para ganar”, sentenció.