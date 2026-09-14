A dos días del desenlace: los premios para las finalistas de Gran Hermano

Santiago del Moro confirmó que la ganadora se llevará 70 millones de pesos más el rendimiento de la billetera virtual sponsor del programa y una casa.

Luego, la segunda tendrá 20 millones de pesos y la vivienda.

Asimismo, el tercer lugar, que se conocerá el próximo lunes, se llevará 10 millones.

Por último, el martes, las dos finalistas restantes recibirán a sus familias y el miércoles será la gran final.

El jueves, será el último programa con una entrega de premios especial y un debate de despedida.