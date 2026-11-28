La justicia francesa confirmó la celebración de un juicio contra la leyenda del cine Gérard Depardieu por violar presuntamente a la actriz Charlotte Arnould.

Arnould acusa al intérprete de 77 años de haberla violado en dos ocasiones en 2018, cuando ella tenía 22 años y sufría anorexia.

Depardieu fue imputado por violación en 2020 y se ordenó que fuera juzgado en 2025, pero rechazó las acusaciones y recurrió.

El tribunal de apelación de París decidió mantener la orden de celebrar un juicio por cargos de violación y agresión sexual, pero solo por una parte de las denuncias.

El actor deberá responder “únicamente de los hechos del primer día, el 7 de agosto de 2018”, indicó la fuente judicial.

El acusado puede recurrir aún ante la Corte de Casación, el alto tribunal.

Depardieu, con más de 200 películas y series en su haber, es la figura de más alto perfil del mundo del cine que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la estela del movimiento #MeToo en Francia.

A mediados de noviembre, renunció a recurrir una condena a 18 meses de prisión con suspensión de pena por dos agresiones sexuales durante el rodaje de una película en 2021 y pidió perdón.

“Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello”, escribió en un comunicado.