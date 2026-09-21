A los 27 años murió Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford

El joven modelo Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió a sus 27 años en un centro de rehabilitación, según consta en los registros del forense del condado de Los Ángeles.

Así, la triste noticia fue publicada por el medio estadounidense TMZ y posteriormente confirmada por su familia.

El fallecimiento de Presley se produjo el domingo en un centro de rehabilitación y aún no se han dado a conocer las causas de su muerte. La autopsia aún no ha concluido, según TMZ.

A través de un comunicado que el representante de Cindy Crawford envió a varios medios, la familia solicitó privacidad "durante este momento tan difícil y doloroso".

Presley era el hijo mayor de la modelo Crawford y de Rande; también era hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Al igual que su madre y su hermana, el joven fue modelo.

Recordemos que, en enero de 2019, Gerber fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y condenado a 3 años de libertad condicional. Además, se le ordenó completar un programa para conductores ebrios y dos días de servicio comunitario.

Poco antes de su fallecimiento, Presley había hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión y el abuso de sustancias.

En un video que posteriormente eliminó, dijo estar medicado con buprenorfina, Xanax y Valium, para tratar sus "ataques de pánico".

“Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, declaró en el podcast Studio 22. “La salud mental es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene muchísimas facetas”, agregó.

Presley había manifestado su deseo de poder ayudar a personas en su misma situación: “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios. He visto muchas cosas y he aprendido mucho. Espero poder haber cometido esos errores por otros, para que no tengan que cometer los mismos que yo cometí”.