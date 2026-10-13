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A los 34, murió el actor que le dio vida al hijo de Walter White en “Braking Bad”

Por Redacción

RJ Mitte, quien interpretó al hijo de Walter White en la galardonada serie Breaking Bad, murió a los 34 años en Brownsville, Texas, informaron sus representantes, aunque no trascendió el motivo.

Originario de Jackson, Misisipi, Mitte sufrió daño cerebral al nacer y posteriormente fue adoptado. A los 3 años le diagnosticaron parálisis cerebral leve. Se convirtió en activista por los derechos de las personas con discapacidad. En 2014, fue galardonado con un premio del Sindicato de Actores (SAG) por su trabajo en “Breaking Bad”, serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.

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