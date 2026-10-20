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QUÉ PASÓ

A los gritos: la escandalosa pelea entre Julieta Prandi y Evangelina Salazar

Por Redacción

Fue unas semanas antes del abrupto final de la relación entre su hijo y su ex nuera. Evangelina Salazar, lo que se dice una señora por su educación y bajo perfil, no dudó en levantar el tono y poner en caja a Julieta Prandi, quien, al parecer, habría desaireado en su propia casa a una integrante de la familia.

Según trascendió ayer, todo sucedió en el marco de una cena familiar en la casa de Palito y Evangelina. Estaba toda la familia directa y algunos más como Luciana Salazar, sobrina del matrimonio, y “víctima” de Prandi. Al parecer, cuando la modelo llegó a la casa, y vió a la modelo, le dio vuelta la cara y no quiso saludarla.

Evangelina, al advertir la situación, no dudó en cruzarla, generando una situación de tensión: “En esta casa se saluda a todo el mundo”, le habría dicho, con una dureza desconocida, pero marcándalo el paso a su nuera.

Al final, la modelo, ¿era una villana?

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