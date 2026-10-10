A qué le teme la actriz de la nueva “Carrie”

La joven Summer H. Howell, la actriz en la serie que da nueva vida a “Carrie”, que versiona de nuevo la historia creada por Stephen King, aseguró ayer en su visita al Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges que a ella lo que le da “miedo” son “las redes sociales”.

“Sin duda lo que me parece más peligroso, y a mí personalmente me asusta más, son las redes sociales. Desde luego, mucho más que cualquier poder paranormal”, aseguró la actriz en la presentación de la serie de Mike Flanagan, que utiliza las nuevas tecnologías para mostrar el acoso entre adolescentes de hoy en día.

La propia intérprete, que lleva actuando en películas de género desde los ocho años, aseguró: “Crecer ahora con redes sociales no es nada fácil. Temes todo el rato convertirte en el centro del acoso, en la diana. Y te ves forzado a tener una imagen en internet incluso antes de saber quién eres todavía”.

H. Howell, que se pone en la piel del personaje que popularizó Sissy Spacek en la icónica película de Brian De Palma, que este 2026 cumple 50 años, reveló que no vio ni esa versión ni ninguna otra y, ni siquiera, leyó el libro de King.

“El director no quería que conociera esos referentes y me aproximara sin presiones al personaje”, agregó.