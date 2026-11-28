Paula Chaves se mostraba radiante, dicharachera, casi una adolescente, muy a tono con la dinámica del programa “Tapados de Laburo” que todavía sigue definiendo al streaming de Olga. Aunque se fue sin que la echen, y entre lágrimas, por lo bien que la había pasado, ahora que el tiempo pasó la ex modelo habló de una incomodidad que la hizo dar un paso al costado.

“El primer año estuvo muy bueno. Yo no me quedo en lugares donde no la pase muy bien”, empezó contando Paula en una entrevista con Listorti para Blender, sin embargo empezaron a pasar cosas: “Yo ya no me estaba sintiendo cómoda, me estaba costando mucho meterme en los temas y hablar de ciertas cosas. Sentía que estaba frenando al resto que, tal vez, tenía que ir para un nuevo rumbo con la nueva gente que estaba”.

“No me causaba gracia. me tenía que empezar a aggiornar a un formato nuevo y no estoy en una edad para forzar cosas”, aseguró Paula Chaves. Así decidió alejarse para enfocarse en otros proyectos como la renovación de su casa.