Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

A tres años de conocerse, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo

La cantante y el conductor dieron el “sí, quiero” este sábado en una íntima celebración junto a sus seres queridos

Por Redacción

En una ceremonia íntima que buscó mantenerse bajo total hermetismo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat contrajeron matrimonio este sábado alrededor de las 15 horas en una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo. A pesar de los recaudos de la pareja para preservar la locación y la fecha, el dato se filtró en la noche del viernes y rápidamente revolucionó a los fanáticos.

Los enamorados eligieron una fecha sumamente significativa para dar este gran paso: un 31 de octubre, conmemorando exactamente tres años desde que se conocieron en una fiesta de Halloween. Pocos minutos después de concretada la unión, un vecino logró filmar el momento exacto en el que la estrella pop leía sus votos frente a su ahora esposo.

En las imágenes, que no tardaron en viralizarse en las redes sociales, se alcanza a escuchar a la cantante expresar sentidas palabras: “Por ser tu mujer” y “las ausencias, las faltas y las decepciones son parte”. La postal del evento muestra a los novios tomados de la mano en el centro de la escena, rodeados por la emoción y los aplausos de sus invitados.

Para la ocasión, Lali lució un vestido blanco largo de caída fluida con una delicada cola que se extendía sobre el césped, mientras que Rosemblat optó por un elegante traje en tono beige claro. El entorno estuvo ambientado con un estilo sofisticado pero relajado, compuesto por sillones, mesas bajas, alfombras persas, grandes sombrillas blancas y un sector especialmente decorado con flores blancas.

De las redes sociales al altar

El romance entre la artista y el conductor comenzó a gestarse a fines de 2023, cuando los videos de Rosemblat empezaron a aparecer de forma frecuente en las redes sociales de Lali gracias al algoritmo.

“Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”, recordó la cantante en una entrevista. Lejos de esperar que el referente del streaming político tomara la iniciativa, fue ella quien dio el primer paso respondiendo con un comentario picante a una de sus publicaciones. Tras un intercambio de mensajes, el encuentro en persona se concretó tiempo después.

Los rumores de romance cobraron fuerza a fines de aquel año, hasta que el 7 de febrero de 2024 la propia Lali blanqueó el vínculo compartiendo postales de una escapada romántica a la playa, una publicación que Rosemblat replicó fiel a su estilo con una humorada política: “Proyecto de ley sobre blanqueo”. Hoy, tres años después de aquel flechazo de Halloween, sellaron su historia con el “sí, quiero”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?