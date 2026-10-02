Abuelo felíz: la hermosa foto de Ricardo Darín con su nieto Dante

El Chino Darín publicó en sus redes una imagen de Ricardo Darín en Buenos Aires con Dante, el hijo que tiene con Úrsula Corberó, que está por cumplir ocho meses.

Así, el Chino Darín compartió en sus stories de Instagram una foto de su padre, Ricardo Darín, en Buenos Aires con su nieto Dante en brazos.

La imagen lleva el pie "el abuelo" y un emoji de corazón rojo. Dante es el primer hijo de Chino y de Úrsula Corberó, y el primer nieto del actor.

Recordemos que, el hermoso bebé nació el 9 de febrero de 2026 en Barcelona y está a punto de cumplir ocho meses.

Allí, en la foto, Ricardo lo sostiene con ambos brazos y baja la mirada hacia él mientras intenta dormirlo. Es una escena poco habitual, ya que al actor se lo suele ver en compromisos profesionales.

La publicación se suma a otras imágenes familiares recientes de Dante, que aparece en baños, juegos y sonrisas, con sus primeros dos dientes visibles. Días atrás, su tía Clara también había compartido una foto con el bebé.

El actor habló en varias ocasiones de esta etapa. Por ejemplo, admitió que la palabra "abuelo me gusta" y contó que lo más fuerte del primer encuentro fue ver a su hijo como padre al salir del parto.

Asimismo, Darín viajó al Festival de San Sebastián para presentar *Lo dejamos acá*. Allí dijo declaró: "Tengo un nieto, ¿cómo no voy a estar contento?". Y para finalizar agregó: "Un bebé que es el hijo de mi hijo, que me mira y se ríe". Por motivos laborales y de residencia, no puede pasar con el bebé todo el tiempo que querría.