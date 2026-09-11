Accardi Vs. Vázquez: giro inesperado en su escandalosa ruptura

A más de un año de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, una de las versiones que había circulado con fuerza durante meses volvió a instalarse en el centro de la escena. Esta vez, el tema tuvo una contundente declaración de Ángel de Brito, quien confirmó en LAM que existió un vínculo entre la actriz y Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano.

La revelación ocurrió en medio de una conversación relacionada con la ausencia de Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito. Mery del Cerro había explicado el motivo por el que la actriz no había participado del encuentro. La ausencia llamó particularmente la atención debido a la cercanía que Accardi había mantenido durante años con el círculo de amigas de la cantante.

Fue entonces cuando el nombre de Cande Vetrano apareció vinculado con aquella situación. Según lo relatado en el programa, la actriz habría recibido el respaldo de sus amigas durante un momento personal especialmente delicado.

En ese contexto, Ángel de Brito fue directo al referirse a las versiones que habían circulado desde 2025. “El vínculo existió”, afirmó el conductor de LAM, dando por cierta la existencia de una relación entre Accardi y Gil, pareja de Vetrano y padre de su hijo Pino.

Pepe Ochoa, por su parte, aportó detalles sobre lo ocurrido y sostuvo que el vínculo entre los actores se habría extendido durante “un tiempo prudencial”. Ambos compartían elenco, giras y camarines mientras formaban parte de una obra teatral.

De acuerdo con Ochoa, Vetrano se enteró de la situación y tomó una decisión respecto de su pareja. “Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo”, aseguró el panelista.

Ante la repercusión del tema, De Brito resumió lo que ocurrió después entre los protagonistas: “Después cada uno arregló sus cosas”.

¿Qué había dicho Andrés Gil sobre Cande Vetrano?

Días atrás, Andrés Gil había sido consultado por los rumores que involucraban su relación con Cande Vetrano. Sin entrar en detalles sobre las versiones, el actor destacó que ambos continuaban juntos y atravesaban un buen momento familiar.

“Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas... Si uno hace caso a eso, se vuelve loco”, expresó.

Por último, Gil destacó su presente junto a Vetrano y su hijo: “Ahora estamos en familia, disfrutando cada momento de nuestro hijo. Así que, por suerte, muy bien, muy contentos”.