“Acoso”: el mejor amigo de Prandi reveló las horas más oscuras de la modelo

Sebastián Waizer, el mejor amigo de Julieta Prandi, y quien la acompañó en las horas más duras y recientes de su polémica separación, rompió el silencio.

En una nota con “Los profesionales”, por Canal 9, el muchacho reveló lo mal que la pasó la modelo en las últimas horas, según dijo, debido a la ola de hate que recibió sobre todo en las redes sociales.

“Era el Día de la Madre, la bardearon, sale lo de Mateyko y le cayó pésimo, se largó a llorar”, aseguró Waizer, revelando cómo se enteró su amiga del fuerte posteo que hizo el conductor y en el que no dudó en tratar a Prandi de desagradecida y de no ser merecedora del amor de Emanuel Ortega.

De todos modos, lo más saliente fue cuando Waizer contó cómo, a pesar de haber decidido dar un paso al costado en su relación con Ortega, ella lo sigue amando.

“Chicos, no voy a evitar decirles, (el día del comunicado de Mateyko) era el cumple de Emanuel”, dijo el amigo, dando a entender el amor que todavía se tienen a pesar de este desenlace.

“Ellos se quieren mucho, y ellos no puede conectar por todo el acoso que están recibiendo”, manifestó Sebastián y dijo que le sorprendió para bien la noticia del casamiento porque venían de un desgaste de seis años de relación.

Además, reveló que “si bien hubo crisis, ellos podían salir de eso”; algo que no sucedió, al menos, hasta ahora. Parece que Ortega ya le bajó la persiana: “yo la amé mucho”, dijo, contundente.