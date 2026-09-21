Actrices argentinas lucieron en el Festival de San Sebastián remeras con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”

Las actrices Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez llevaron al Festival Internacional de Cine de San Sebastián una prenda con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” subieron imágenes en las redes.

Lali Espósito fue otra de las referentes que lució una remera con la misma leyenda, pero con otro modelo.

En ese sentido, el evento de cine español se convirtió en el escenario elegido por las actrices en cuestión para enviar un potente mensaje desde la alfombra roja y llevarse el protagonismo en un momento de alto impacto simbólico, sumándose a las inscripciones de Espósito.

Así, Morán, Fonzi, Flechner y Álvarez dijeron presente para presentar la película “Mis muertos tristes”.

Pero, antes de que el film fuera proyectado, captaron la atención de todos los fotógrafos e invitados cuando mostraron el reverso de sus tapados y chaquetas, donde llevaban estampada la histórica consigna “Las Malvinas son argentinas”, acompañada por una gráfica ilustración de las islas.

En tanto, la remera que usó Lali en el Festival de San Sebastián tenía el mismo diseño y la misma tipografía con la que la Selección Argentina celebró tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.