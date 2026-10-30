“¡Actúen!”: un pacto sobrenatural que llega al escenario

El miedo a perder la inspiración, la obsesión por el éxito y un pacto sobrenatural se combinan en “¡Actúen!”, la obra de teatro escrita y dirigida por Mariana Ozafrain que tendrá su estreno mañana, en coincidencia con Halloween. Con una historia que apuesta al terror en vivo, la pieza explora los límites entre la ficción y la realidad, mientras convierte el proceso creativo en el centro de una propuesta inquietante.

La trama sigue a un escritor que durante años sostuvo su prestigio gracias a un acuerdo sobrenatural. Sin embargo, algo deja de funcionar y una de las partes regresa para reclamar lo que le pertenece. A partir de ese momento, cualquiera puede convertirse en presa y todos quedan obligados a actuar. La premisa instala una pregunta que atraviesa la obra: ¿Qué sucede cuando el deseo de crear y alcanzar el éxito exige un precio demasiado alto?

En diálogo con EL DIA sobre el origen del proyecto, Ozafrain reveló que la historia tiene una raíz personal. “Cuando empecé a escribir esta obra estaba transitando un embarazo y había algo de mi propia situación personal que inevitablemente se filtraba en la escritura: tenía mucho miedo de no poder volver a escribir, de que mi situación particular me absorbiera y no poder volver a crear”, contó.

Ese temor se convirtió en uno de los motores de la dramaturgia. Para la directora, la incertidumbre frente a la página en blanco es una traba que atraviesan muchos artistas, especialmente a quienes deben producir algo desde cero. “Hay una vulnerabilidad muy particular en ese proceso, porque implica enfrentarse permanentemente a la posibilidad de no encontrar nada, de quedarse sin ideas o de sentir que aquello que antes nos resultaba natural ya no está disponible”, explicó.

La obra lleva esa angustia al terreno del terror y plantea qué ocurre cuando la necesidad de crear se transforma en obsesión. En ese universo, el título funciona como una orden que excede a los personajes. “Es una orden que tiene distintos destinatarios y que va adquiriendo otros sentidos a medida que avanza la obra”, señaló Ozafrain.

Aunque el imperativo interpela inicialmente a quienes actúan dentro de la ficción, también abre interrogantes sobre el propio oficio teatral: “¿Qué significa interpretar un papel?, ¿Hasta dónde llega la ficción?, ¿En qué momento dejamos de tener el control sobre aquello que representamos?”, dijo la directora.

La propuesta, que se presentará mañana y todos los sábados de noviembre a las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, busca involucrar al público sin convertir la función en una experiencia interactiva. “El título también tiene algo de amenaza y de provocación, porque pone en tensión esa frontera entre la representación y aquello que sucede dentro del universo de la obra”, sostuvo.

El desafío de construir terror en vivo

Uno de los principales objetivos de “¡Actúen!” es demostrar que el teatro puede generar una experiencia de terror tan intensa como la del cine. Para conseguirlo, la puesta reúne trabajo de sonido, escenografía, caracterización, maquillaje y efectos especiales, con especial atención a las transformaciones que suceden sobre el escenario.

“Uno de los grandes desafíos es construir terror en vivo, con las herramientas específicas del teatro, sin renunciar a la potencia visual y sonora que el género requiere”, explicó la directora. Y agregó: “El teatro tiene algo irreemplazable: la presencia real de los cuerpos y la posibilidad de que algo suceda frente al espectador, en tiempo real”.

Ozafrain también destacó que el terror teatral suele estar subestimado, pese a la exigencia técnica y artística que demanda. “El terror no se termina de construir únicamente con lo que sucede en escena. Se consolida en el encuentro con el espectador, en su imaginación, en sus silencios y en la tensión que se genera colectivamente dentro de la sala”, afirmó.

De esta manera, la directora espera que el público se entregue a la ficción: “Nos interesa que el terror sea una puerta de entrada a una experiencia que permanezca después de la función, tanto por las sensaciones que provoque como por las preguntas que deje abiertas”, concluyó.