Andy Taylor, ex guitarrista de la banda británica Duran Duran, murió a los 65 años tras una “larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata”, informó la banda y su familia en Instagram.

Sus “riffs” en la guitarra, que combinaban rock y funk, impulsaron los éxitos de la reconocida banda, lo que ayudó a definir el característico sonido de la década de 1980.

Duran Duran es recordada por canciones como “Girls on Film” y “Rio”.

El líder Simon Le Bon era la cara visible del grupo, pero Taylor contribuyó decisivamente a forjar un sonido distintivo, que fusionó el punk rock y las influencias de la música dance.

La banda se convirtió en uno de los líderes del movimiento “New Romantic” de Reino Unido.

Disfrutó de un enorme éxito en los años ochenta, y su popularidad en Estados Unidos se comparó con la ‘Beatlemanía’.