Adiós a Eva Marie Saint Uno de los rostros de la Edad de Oro de Hollywood

La actriz Eva Marie Saint, ganadora del Oscar por el clásico de Elia Kazan “Nido de ratas”, murió ayer en Estados Unidos a los 102 años, informó su representante.

Saint conquistó el premio de la Academia en 1955 como actriz de reparto por su rol en el drama, en el cual interpreta a Edie Doyle, el interés romántico del exboxeador y estibador Terry Malloy (Marlon Brando). La estadounidense fue uno de los rostros de la llamada Edad de Oro de Hollywood, y participó en clásicos del cine como “Intriga Internacional”, coprotagonizada por Cary Grant y dirigida por Alfred Hitchcock, y “Éxodo”, donde compartió pantalla con Paul Newman. De Hitchcock fue una de sus musas, y actuó junto a casi todos los ídolos de los años 50 y 60, incluyendo además de Newman y Grant, a Warren Beatty y Marlon Brando.

Saint falleció “de causas naturales” en su hogar en Los Ángeles, acompañada por familiares y seres queridos.