Adiós a la intérprete que enamoró a Don Ramón y brilló en el cine mexicano

La actriz mexicana Regina Torné, recordada por interpretar a Gloria, la tía de Paty, que despertaba el interés amoroso de Don Ramón en la popular serie “El Chavo del 8”, murió a los 82 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA).

La entidad difundió un mensaje para despedir a la artista Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya y destacó su recorrido de más de cinco décadas en el cine, el teatro y la televisión.

“Primera actriz de cine, teatro y televisión, cuya trayectoria de más de cinco décadas dejó una huella imborrable en el arte mexicano”, expresó la asociación en el comunicado, en el que también recordó su interpretación de Mamá Elena en “Como agua para chocolate” y su participación en distintas producciones televisivas.

En “El Chavo del 8”, Torné se puso en la piel de Gloria, la tía de Paty, durante episodios emitidos en 1978. Su personaje llegaba a la vecindad y llamaba la atención de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, quien intentaba conquistarla y protagonizaba distintas situaciones cómicas alrededor de ese interés.

La actriz fue una de las intérpretes que encarnó a Gloria a lo largo de las distintas etapas de la producción creada por Roberto Gómez Bolaños, aunque su participación quedó entre las más recordadas por los seguidores del ciclo.

Sin embargo, su carrera tuvo uno de sus momentos más destacados en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en “Como agua para chocolate”, película dirigida por Alfonso Arau. Por ese trabajo recibió el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica mexicana.

En la película, Torné interpretó a la madre de Tita, una mujer autoritaria que impone las tradiciones familiares y obliga a su hija menor a renunciar al matrimonio para permanecer a su lado y cuidarla hasta su muerte. El personaje se convirtió en una de las figuras centrales del conflicto dramático de la historia.

A lo largo de su trayectoria también participó en producciones cinematográficas como “Despedida de soltera”, “La señora Muerte” y “Viento salvaje”, además de integrar los elencos de telenovelas como “Clarisa”, “Retrato de familia”, “La loba”, “Cielo rojo” y “Siempre tuya Acapulco”.

Torné había comenzado su carrera artística en 1962 como cantante de jazz y posteriormente se volcó a la actuación.