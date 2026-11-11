Adiós a Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras

El acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, Marcos Camino, murió en la tarde de ayer. El músico de 76 años fue hallado sin vida en su estudio de grabación causando una enorme conmoción entre los vecinos y los fanáticos del popular conjunto musical.

El hallazgo se produjo cerca de las 17 en el inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en la ciudad de Santa Fe, donde funcionaba el espacio de trabajo del artista, según informaron medios locales.

De acuerdo a los trascendidos, el operativo policial desplegado en la zona generó interrupciones en el tránsito y conmoción entre los vecinos, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

“Ya hay un parte oficial. Se habla de un suicidio por ahorcamiento. Un suboficial que se hizo presente en el lugar se entrevistó con la persona que lo encontró, que es su cuñada, constatando que el hombre habría atentado contra su vida mediante ahorcamiento”, reveló Marina Calabró tras el deceso.

Camino fue una de las figuras centrales de Los Palmeras durante más de cinco décadas, junto al cantante Rubén “Cacho” Deicas. En febrero de este año, el músico había anunciado su decisión de dejar los escenarios por cuestiones de salud, después de una trayectoria que comenzó el 9 de diciembre de 1972, cuando se incorporó al grupo, que por entonces se llamaba Sexteto Palmeras.

“Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, había dicho. “Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco perros en mi casa y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”, manifestó en un video compartido en las redes sociales.

Su lugar en las presentaciones del conjunto iba a ser ocupado por su hijo, Marcos Camino Jr., mientras que la banda había anticipado que continuaría con sus compromisos artísticos. De hecho, tienen previsto presentarse en La Plata el próximo 19 de noviembre en el aniversario por los 144 años de la Ciudad.

UNA VIDA DEDICADA A LA MÚSICA

Nacido en la ciudad de Santa Fe, Camino comenzó a tocar el acordeón a piano desde muy joven y desarrolló un estilo propio que se convirtió en una de las principales señas de identidad de la cumbia santafesina.

Tiempo después de su incorporación en el grupo, asumió la conducción y la dirección musical junto a Cacho Deicas. Entonces, llegó el cambio de nombre y pasaron de presentarse en bailes populares de las provincias del Litoral a actuar en escenarios de todo el país y Latinoamérica.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “El bombón asesino”, “Olvídala”, “Soy sabalero”, “La chola” y “Doble vida”, que se incorporaron al repertorio popular de distintas generaciones.

Uno de los momentos más destacados de su carrera ocurrió en noviembre de 2019 cuando la banda se presentó durante la final de la Copa Sudamericana disputada en Asunción, Paraguay, ante más de 40.000 hinchas de Colón de Santa Fe y una audiencia televisiva internacional.

LA PALABRA DE CACHO DEICAS

A pesar de que Deicas y Camino habían terminado en muy malos términos luego de que el cantante denunciara haber sido “echado” de la banda por parte de su socio, Cacho decidió dedicarle algunas palabras afectuosas a su colega musical.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, comenzó en su mensaje acompañado por una foto de antaño en donde ambos posan juntos.

“Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”, agregó y se despidió: “Que en paz descanses, Marcos”.

LA PALABRA DE LOS PALMERAS TRAS LA MUERTE DE CAMINO

Luego de que trascendiera la noticia de la partida del músico, desde las redes sociales oficiales de la banda lo despidieron con mucho pesar. “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”, expresaron en un comunicado junto a una foto del artista.

La banda, además, destacó: “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”.

En el mismo mensaje, los músicos acompañaron a sus seres queridos y pidieron respeto por la intimidad de la familia, además de prudencia y responsabilidad en la difusión de la información sobre su muerte. Finalmente, agradecieron las muestras de cariño y acompañamiento.

“Su legado y pasión por la música vivirán para siempre”, dijeron Los Palmeras