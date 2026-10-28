Adiós a un gigante del manga: murió Tetsuya Chiba, autor de “Ashita no Joe”

Tetsuya Chiba, un titán del manga japonés más conocido por la legendaria serie de boxeo “Ashita no Joe” en su versión doblada al español, falleció a los 87 años.

Las obras de Chiba solían narrar historias sobre el crecimiento físico y mental de jóvenes atletas en diversos deportes, al tiempo que mostraban la pobreza y la desesperación en el Japón de la posguerra, siendo una serie absolutamente pionera en el asunto.

Como consecuencia “Ashita no Joe”, publicada entre los años 1960 y 1970 (que en Argentina se encuentra publicando Ovni Press), se convirtió en una serie sumamente influyente para los historietistas que vinieron después. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, sobre todo a partir de su adaptación animada, que fue pionera en varias cuestiones técnicas en torno a la animación televisiva. Se transmitió en televisión abierta en América Latina, además de generar películas, videojuegos, comerciales y producciones teatrales de enorme popularidad.